Эксперт прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

Глава СРО «Микрофинансирование и развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что мошенники под видом сотрудников российских банков используют новый вид телефонного обмана.

«Есть очень простой и очень старый способ: нужно сказать «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», — заявил он.

По его словам, 90% всех взломов связаны с социальной инженерией и ничего нового в этих атаках нет, такие методы были и десять лет назад.

Ранее начальник пресс-службы Управления «К» МВД России Александр Вураско в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества от имени банков.