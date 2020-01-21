Почти 57 тысяч незаконно распространяемых сим-карт изъяли в России в 2019 году

Почти 57 тыс. незаконно распространяемых сим-карт изъяли в 2019 году сотрудники Роскомнадзора и МВД России в ходе совместной проверки.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Федеральной службы по надзору.

Всего было организовано 2,16 тыс. совместных мероприятий по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи.

В большинстве случаев злоумышленники занимались продажей без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Госдумы провести перепись сим-карт в России.