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Почти 57 тысяч незаконно распространяемых сим-карт изъяли в России в 2019 году

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Почти 57 тыс. незаконно распространяемых сим-карт изъяли в 2019 году сотрудники Роскомнадзора и МВД России в ходе совместной проверки.
Почти 57 тысяч незаконно распространяемых сим-карт изъяли в России в 2019 году
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Федеральной службы по надзору.

Всего было организовано 2,16 тыс. совместных мероприятий по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи.

В большинстве случаев злоумышленники занимались продажей без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Госдумы провести перепись сим-карт в России.

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