Эксперт оценил инициативу провести в России перепись сим-карт

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Ведущий научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН Андрей Чечулин в беседе с ФАН прокомментировал предложение депутата Госдумы провести перепись сим-карт в России.
Эксперт оценил инициативу провести в России перепись сим-карт
  • РИА Новости

По мнению специалиста, у этой инициативы есть ряд недостатков.

«С одной стороны, конечно, хорошо, когда вся информация сконцентрирована в одной точке, — так с ней намного проще работать, и в этом плане идея, может быть, и полезная. Однако авторы законопроекта забывают, что симкой часто пользуется совсем не тот, на кого она оформлена. Опять-таки сейчас их можно купить прямо у метро, фактически не оформляя никаких документов. И вот уже такие данные бессмысленно собирать в одном месте», — отметил специалист.

Кроме того, он отметил, что информация, предоставленная гражданами на добровольной основе, может быть неполной и недостоверной.

Эксперт также добавил, что база сим-карт уже существует, так как каждый оператор сотовой связи ведёт учёт своих модулей идентификации абонентов. 

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу. 

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с RT также оценил эту инициативу

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