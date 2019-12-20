Эксперт прокомментировал идею провести перепись сим-карт в России

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Полина Полетаева
Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета при комитете Государственной думы по информационной политике Евгений Лифшиц в беседе с RT оценил инициативу по проведению инвентаризации всех действующих сим-карт в стране.
Эксперт прокомментировал идею провести перепись сим-карт в России
  • РИА Новости

«Инициатива, на мой взгляд, немного несвоевременная. То есть то, что инициатива полезная, это факт… Проблем по её созданию технических или организационных я не вижу. То есть количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Нужно только обязать все эти данные внести в единую базу данных. С этим тоже не должно возникнуть никаких сложностей», — считает он.

По его мнению, «глобальных дополнительных затрат» для создания подобной системы не потребуется и это «не ляжет тяжким грузом» на абонентов или операторов.

«Давно пора навести порядок в сфере сим-карт. Мы имеем ряд проблем с растущей преступностью и мошенничеством в этой сфере… Поэтому к подобной инициативе я отношусь положительно», — сказал Лифшиц.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.

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