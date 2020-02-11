Эксперт оценила вред красного мяса для сердечно-сосудистой системы

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва оценила вред красного мяса для сердечно-сосудистой системы.

«Если у человека есть риски по работе сердечно-сосудистой системы, то красное мясо не стоит употреблять чаще двух раз в неделю. Этого вполне достаточно, чтобы получить необходимое количество белка и всю гамму витаминов и минералов без вреда для сердца и сосудов», — заявила она в беседе с Nation News.

По её мнению, стоит поддерживать здоровье профилактическими препаратами и другими источниками питания, содержащими омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты.

Как считает Королёва, людям старше 50 лет необязательно включать красное мясо в рацион, а белого мяса и рыбы в качестве источника белка вполне достаточно.

Эксперт советует сочетать мясо с овощными гарнирами и зелёными салатами.

Ранее Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян.