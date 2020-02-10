В Свердловской области объявили о начале эпидемии ОРВИ

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В Свердловской области объявлено о начале эпидемии ОРВИ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В Свердловской области объявили о начале эпидемии ОРВИ
  • РИА Новости

«С 3 по 9 февраля в регионе зарегистрировано 43,5 тыс. случаев ОРВИ, что выше прошлой недели на 23% и выше уровня эпидпорога на 46%», — заявили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время карантин введён в 13 детсадах и четырёх школах. Частично приостановлен образовательный процесс в 78 дошкольных учреждениях и 120 школах.

Также стало известно, что 3—10 февраля уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в Тверской области вырос на 16%, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Недельный расчётный эпидемический порог не превышен.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске ввели масочный режим.

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