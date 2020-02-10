В Хабаровске ввели масочный режим

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В Хабаровске ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Сегодня в городе введён масочный режим», — рассказали в администрации.

Отмечается, что режим «будет действовать до улучшении ситуации».

Как уточняется, маски носить будут работники транспорта, торговых центров и банков, медики. С конца прошлой недели в масках ходили сотрудники некоторых торговых центров. Несколько недель в масках работают сотрудники аэропорта Хабаровска.

Ранее директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из китайского города Ухань.

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