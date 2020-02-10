Комиссия МАК начала расследовать жёсткую посадку самолёта в Усинске
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — указывается в заявлении.
Ранее пассажиры совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска самолёта Вoeing 737-500 рассказали подробности инцидента.
Как заявили в авиакомпании «ЮТэйр», при посадке лайнера «произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра».
Фото с места происшествия — в материале RT.