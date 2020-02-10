Комиссия МАК начала расследовать жёсткую посадку самолёта в Усинске

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жёсткой посадки самолёта Boeing 737 в аэропорту Усинска.
Комиссия МАК начала расследовать жёсткую посадку самолёта в Усинске
  • © ГУ МЧС России по Республике Коми

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — указывается в заявлении.

Ранее пассажиры совершившего жёсткую посадку в аэропорту Усинска самолёта Вoeing 737-500 рассказали подробности инцидента.

Как заявили в авиакомпании «ЮТэйр», при посадке лайнера «произошёл резкий непрогнозируемый сдвиг ветра». 

Фото с места происшествия — в материале RT.

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