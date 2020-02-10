В Тюменской области рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате нападения собаки

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В Тюменской области рассказали о состоянии двухлетней девочки, пострадавшей в результате нападения собаки.
В Тюменской области рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в результате нападения собаки
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Жительница посёлка Боровского была доставлена в Москву в пятницу, 7 февраля.

«Она потихоньку приходит в сознание. Перевязки ей будут делать под общим наркозом. Завтра запланирована беседа с хирургами по поводу операций на голове», — заявила родственница девочки.

По её словам, ребёнок реагировал на голоса и шевелил руками.

Ранее сообщалось, что девочка пострадала от нападения собаки во время прогулки с бабушкой.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.

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