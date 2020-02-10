В Госдуме призвали уточнить инициативу по ограничению закупки импортных стентов для госбольниц
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обсуждение проекта соответствующего постановления на портале нормативно-правовых актов заканчивается 18 февраля.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направит запрос на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и главы Минздрава Михаила Мурашко с просьбой уточнить, смогут ли российские производители обеспечить всех нуждающихся пациентов стентами для коронарных артерий и катетерами, а также не приведёт ли такое решение к росту цен на такие устройства.
«Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности — это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами», — заявил в запросе Менделевич.
Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый отметил, что главная задача — вылечить больных, и нужно очень взвешенно оценить качество отечественных устройств.
«Причём оценить его с экспертным сообществом, с хирургами, которые этим занимаются, чтобы это была независимая оценка в интересах пациента», — добавил он.
В 2019 году сообщалось, что россияне стали чаще покупать отечественные препараты.