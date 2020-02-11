В России предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса. Копия письма парламентария в адрес министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, в соответствии с которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства объекта.

Таким образом, себестоимость квартиры может варьироваться, однако наценка застройщика будет зафиксирована.

Реализация данной идеи, по словам парламентария, могла бы повысить доступность жилья для российских семей и стала бы одним из механизмов решения демографических проблем.

«В Российской Федерации в настоящее время действует несколько программ, направленных на стимулирование рождаемости. Однако одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьёзная проблема с доступностью жилья», — сказано в тексте обращения.

Как пояснил в беседе с RT юрист Владимир Шалаев, в настоящее время подобное регулирование цен на жильё в России не закреплено законодательно. Однако существует опыт регулирования цен на жизненно необходимые лекарственные препараты, транспорт, отдельные виды связи и другое.

«С одной стороны, обеспечить доступность жилья для граждан России — идея сама по себе неплохая. С другой стороны, нельзя это делать таким образом, чтобы терпели убытки застройщики», — сказал юрист, добавив, что резкое снижение цены на жильё может привести к серьёзным потрясениям на рынке.

Ранее эксперты комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации спрогнозировали рост цен на недвижимость в России на 25% в течение ближайших двух лет.

По мнению специалистов, это может быть связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жёсткими требованиями к их собственному капиталу.