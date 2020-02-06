В Совфеде предупредили о возможном росте цен на жильё

В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты комитета верхней палаты российского парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию считают, что это повышение цен на 25% будет связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жёсткими требованиями к их собственному капиталу.

При этом первым зампред комитета Сергей Лисовский отметил, что рост стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.

Он отметил, что к этому времени будут завершены все стройки, которые были начаты до введения эскроу-счетов. Также Лисовский считает, что произойдёт монополизация рынка.

«Мы уже видим, что в Москве стоимость жилья увеличилась примерно на 13%, в «новой Москве» — от 9 до 12%», — подчеркнул он.

Ранее kp.ru со ссылкой на Красноярскстат сообщало, что объём жилищного строительства в Красноярском крае вырос на 3,4% в 2019 году