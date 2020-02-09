Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Короткая ссылка
Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38
  • © ГИБДД РФ

«Ещё пять пострадавших обратились в травмпункты Кемерова. Все — амбулаторно. Таким образом, (количество. — RT) пострадавших достигло 38, не считая двух погибших», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Кузбассе два человека погибли и ещё 29 получили травмы.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о создании оперативного штаба для выяснения обстоятельств ДТП.

Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

URA.RU также передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить