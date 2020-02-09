Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.

«Ещё пять пострадавших обратились в травмпункты Кемерова. Все — амбулаторно. Таким образом, (количество. — RT) пострадавших достигло 38, не считая двух погибших», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря регионального центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Кузбассе два человека погибли и ещё 29 получили травмы.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о создании оперативного штаба для выяснения обстоятельств ДТП.

Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

URA.RU также передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.