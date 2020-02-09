В Кемеровской области автобус врезался в грузовик

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В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В Кемеровской области автобус врезался в грузовик
  • РИА Новости

«В результате лобового столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск — Кемерово, с грузовой фурой пострадали четыре человека, один из них погиб», — сообщили агентству.

Как уточняется, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе были 49 человек вместе с водителем.

Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело после столкновения микроавтобуса, перевозившего детскую спортивную команду, и легкового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё семеро пострадали.

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