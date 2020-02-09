В Кемеровской области автобус врезался в грузовик

В Кемеровской области произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика, погиб один человек, ещё по меньшей мере трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В результате лобового столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск — Кемерово, с грузовой фурой пострадали четыре человека, один из них погиб», — сообщили агентству.

Как уточняется, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе были 49 человек вместе с водителем.

Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело после столкновения микроавтобуса, перевозившего детскую спортивную команду, и легкового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё семеро пострадали.