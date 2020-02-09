В Кемеровской области автобус врезался в грузовик
- РИА Новости
«В результате лобового столкновения рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск — Кемерово, с грузовой фурой пострадали четыре человека, один из них погиб», — сообщили агентству.
Как уточняется, пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Всего в автобусе были 49 человек вместе с водителем.
Ранее в Кемеровской области возбудили уголовное дело после столкновения микроавтобуса, перевозившего детскую спортивную команду, и легкового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, ещё семеро пострадали.