В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса, перевозившего детскую спортивную команду, и легкового автомобиля, в результате чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.

«7 февраля текущего года в дорожно-транспортном происшествии на автодороге в Новокузнецком районе получили травмы несколько детей-спортсменов. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета России.

В микроавтобусе находились восемь детей в возрасте 12—14 лет и их тренер. В результате столкновения двое спортсменов получили травмы средней тяжести, остальные — ссадины и ушибы. Дети были госпитализированы.

В ходе предварительного следствия будет назначена автотехническая экспертиза для определения технического состояния автобуса. Кроме того, следствие выяснит, были ли нарушены правила перевозки пассажиров.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения. Он погиб.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту столкновения микроавтобуса с детьми с легковым автомобилем в Кемеровской области.

URA.RU также передавало, что в результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека.