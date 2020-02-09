Число погибших при ДТП в Кемеровской области возросло до двух

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Число погибших при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области возросло до двух, сообщили в региональном центре медицины катастроф.
Число погибших при ДТП в Кемеровской области возросло до двух
  • РИА Новости

«Женщина 1948 года рождения скончалась на операционном столе, получила травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует собеседника ТАСС.

Ранее в ГИБДД сообщили о десяти пострадавших при инциденте, они получили травмы различной степени тяжести.

По данным дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы района, семь пострадавших были госпитализированы, автотранспортное предприятие, обслуживающее рейс, направило автобус для транспортировки остальных пассажиров.

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате выезда водителя грузовика на встречную полосу, когда он не справился с управлением.

По факту ДТП организована доследственная проверка.

Столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Анжеро-Судженск — Кемерово, с грузовой фурой произошло в воскресенье, 9 февраля.

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