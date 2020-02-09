В Кузбассе создали оперативный штаб в связи с ДТП с рейсовым автобусом

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В Кемеровской области создали оперативный штаб для выяснения обстоятельств столкновения рейсового автобуса и грузовика, в результате которого, по последним данным, два человека погибли и ещё 29 получили травмы.
В Кузбассе создали оперативный штаб в связи с ДТП с рейсовым автобусом
  • © ГИБДД РФ

«Инцидент серьёзный, поэтому выехал на место происшествия... Для того, чтобы разобраться во всех обстоятельствах ДТП, вместе с представителями правоохранительных органов организован оперативный штаб», — написал глава региона Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он посетил больницы, куда госпитализировали пострадавших, и пообщался с ними и врачами.

По его словам, двое человек находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

В то же время в ГИБДД уточнили ТАСС, что после аварии за медицинской помощью обратились 29 человек.

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при ДТП под Кемерово скончалась во время операции в больнице.

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