В центре Петербурга автомобиль сбил на тротуаре двух пешеходов

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, в настоящее время они госпитализированы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Как отмечается, автомобиль сбил пешеходов, когда они шли по тротуару, за рулём находилась 52-летняя женщина.

«Водитель Mercedes двигалась по набережной Ново-Адмиралтейского канала в сторону Галерной улицы и не справилась с управлением», — говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшие госпитализированы, женщина в возрасте 48 лет находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина 45 лет — в тяжёлом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка.

В январе суд в Екатеринбурге продлил арест водителю, сбившему трёх человек на тротуаре.