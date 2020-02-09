В центре Петербурга автомобиль сбил на тротуаре двух пешеходов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.
Как отмечается, автомобиль сбил пешеходов, когда они шли по тротуару, за рулём находилась 52-летняя женщина.
«Водитель Mercedes двигалась по набережной Ново-Адмиралтейского канала в сторону Галерной улицы и не справилась с управлением», — говорится в сообщении.
На данный момент пострадавшие госпитализированы, женщина в возрасте 48 лет находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина 45 лет — в тяжёлом состоянии.
По факту инцидента проводится проверка.
В январе суд в Екатеринбурге продлил арест водителю, сбившему трёх человек на тротуаре.