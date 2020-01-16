Суд продлил арест водителю, сбившему трёх человек на тротуаре в Екатеринбурге

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест водителю, сбившему трёх человек на тротуаре.

Об этом сообщает URA.RU.

Мера пресечения для 51-летнего Владимира Пузырёва продлена до 17 апреля.

«Очередное судебное заседание по делу состоится 20 января», — сказали в суде.

В ноябре 2018 года Пузырёв совершил наезд на пешеходов, выехав на тротуар в районе перекрёстка улиц Фурманова и 8 Марта. На момент ДТП он был лишён водительских прав из-за болезни, однако обманом получил новые.

5 июля он был повторно арестован после того, как провёл на свободе неделю, будучи освобождённым по решению суда.

Ранее портал ФАН сообщал о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.