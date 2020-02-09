Чернышенко назвал приоритетное направление работы нового правительства

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что приоритетной задачей нового правительства станет реализация поручений российского президента Владимира Путина, представленных в послании Федеральному собранию.

«Осваиваемся, всё идёт по плану. Фокус — на выполнение поручений президента», — заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в ответ на вопрос о планах работы нового кабмина.

Ранее первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко сообщил, что Россия смогла создать финансовую подушку безопасности в условиях санкций для выполнения социальных гарантий перед гражданами.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также назвал исполнение послания Путина основным приоритетом правительства.

Путин, в свою очередь, потребовал не растягивать время при реализации представленных мер.