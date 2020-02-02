В Кремле рассказали о подушке безопасности для реализации соцгарантий

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Россия смогла создать финансовую подушку безопасности в условиях санкций, что позволит выполнить социальные гарантии перед гражданами, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.
В Кремле рассказали о подушке безопасности для реализации соцгарантий
  • РИА Новости

Кириенко, в частности, отметил, что ещё пять лет назад не было речи об обязательной ежегодной индексации пенсий.

«Это то, о чём президент (России Владимир Путин. — RT) сказал в своём послании (Федеральному собранию. — RT). Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия», — приводит его слова сайт «Вести.Ru».

По мнению замглавы президентской администрации, это свидетельствует о том, что Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса.

«Страна... даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему», — отметил Кириенко.

20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции России. 

В него вошли инициативы, представленные им в ходе послания Федеральному собранию.

В том числе Путин предложил закрепить в Конституции гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, законопроект предполагает закрепление регулярной индексации пенсий в России.

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