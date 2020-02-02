В Кремле рассказали о подушке безопасности для реализации соцгарантий
- РИА Новости
Кириенко, в частности, отметил, что ещё пять лет назад не было речи об обязательной ежегодной индексации пенсий.
«Это то, о чём президент (России Владимир Путин. — RT) сказал в своём послании (Федеральному собранию. — RT). Он сказал, что значимое количество времени потрачено на то, чтобы создать условия», — приводит его слова сайт «Вести.Ru».
По мнению замглавы президентской администрации, это свидетельствует о том, что Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса.
«Страна... даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, не ставя под риски финансово-экономическую систему», — отметил Кириенко.
20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции России.
В него вошли инициативы, представленные им в ходе послания Федеральному собранию.
В том числе Путин предложил закрепить в Конституции гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Кроме того, законопроект предполагает закрепление регулярной индексации пенсий в России.