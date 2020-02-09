Около 65 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане

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Около 65 тыс. жителей 103 населённых пунктов Дагестана лишились электроснабжения из-за аварии.
Около 65 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане
  • © Илья Наймушин/РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

«9 февраля с 07:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях... Без электроснабжения остались бытовые потребители в 103 населённых пунктах республики (около 65 тыс. человек). Мощность отключённых потребителей — 43,6 МВт», — указывается в заявлении.

Отмечается, что 76 бригад и 79 единиц специальной техники были привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана. 

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