Энергетики восстановили электроснабжение домов более 90 тысяч жителей Дагестана

Энергетики восстановили электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана, нарушенное из-за непогоды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«Максимально к аварийно-восстановительным работам было привлечено 73 бригады в составе 309 человек и 68 единиц специальной техники. В 19:59 аварийно-восстановительные работы завершены», — указывается в заявлении.

Отключения наблюдались в муниципалитетах Акушинского, Ахтынского, Ботлихского, Буйнакского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Курахского, Лакского, Левашинского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тляратинского, Хунзахского, Шамильского районов.

Ранее сообщалось, что в городе Арсеньеве Приморского края почти 18 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии.

12 января сообщалось, что энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.