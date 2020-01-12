Энергетики устранили причину аварии на электросети в Якутии

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Энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.
Энергетики устранили причину аварии на электросети в Якутии
  • РИА Новости

«В 10:40 (4:40 мск) восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС (дизельные электростанции. — RT) выведены в резерв», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центральных электрических сетей региона.

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, авария оставила без электроснабжения потребителей в Чурапчинском, Таттинском, Амгинском, Томпонском и Усть-Майском районах.

Уточняется, что в ночь на воскресенье, 12 января, столбик термометра опускался в этих районах до -29 °С.

В декабре 2019 года из-за аварии, вызванной сильным ветром, без электричества остались жители Псковской, Новгородской, Ленинградской областей и Карелии.

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