Около 50 тысяч человек остаются без электричества в Ингушетии

Короткая ссылка
Около 50 тысяч человек остаются без электричества из-за аварии в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

«В 02:37 на подстанции 110 кВ «Старая» отключён масляный выключатель. Без электроснабжения остаются около 47 тыс. 800 человек. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что изначально без электричества остались более 66 тыс. человек. Позднее специалисты смогли частично восстановить энергоснабжение.

Общая мощность отключённых потребителей, по последним данным, составляет 9,5 МВт.

В сентябре Минэнерго сообщило, что в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить