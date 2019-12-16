Около 50 тысяч человек остаются без электричества в Ингушетии

Около 50 тысяч человек остаются без электричества из-за аварии в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

«В 02:37 на подстанции 110 кВ «Старая» отключён масляный выключатель. Без электроснабжения остаются около 47 тыс. 800 человек. Продолжаются аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении ведомства. В Минэнерго уточнили, что изначально без электричества остались более 66 тыс. человек. Позднее специалисты смогли частично восстановить энергоснабжение. Общая мощность отключённых потребителей, по последним данным, составляет 9,5 МВт. В сентябре Минэнерго сообщило, что в городе Белореченске Краснодарского края более 30 тыс. человек остались без электроснабжения.