Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне

Около 42,9 тыс. человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях.

Об этом сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, 21 июня в 19:38 действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ «Грозный — Восточная».

«Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района (около 128,7 тыс. человек)... В 20:03 произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тыс. человек», — указывается в заявлении.

В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

В марте URA.RU сообщало, что в Свердловской области около 13 тыс. человек остались без света.