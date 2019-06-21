Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
Об этом сообщает Минэнерго.
По данным ведомства, 21 июня в 19:38 действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ «Грозный — Восточная».
«Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района (около 128,7 тыс. человек)... В 20:03 произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тыс. человек», — указывается в заявлении.
В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.
В марте URA.RU сообщало, что в Свердловской области около 13 тыс. человек остались без света.