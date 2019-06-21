Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне

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Около 42,9 тыс. человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях.
Более 40 тысяч человек остаются без электричества в Чечне
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, 21 июня в 19:38 действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ «Грозный — Восточная». 

«Без электроснабжения оставались бытовые потребители Грозненского района (около 128,7 тыс. человек)... В 20:03 произведены переключения в сети 110 кВ и части потребителей подано напряжение. Без электроснабжения остаются 42,9 тыс. человек», — указывается в заявлении.

В настоящий момент специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

В марте URA.RU сообщало, что в Свердловской области около 13 тыс. человек остались без света.

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