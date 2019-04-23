«Россети» выделят около 19 млрд рублей на энергоснабжение Чечни
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- РИА Новости
«Для получения объективной оценки состояния сетевого комплекса республики мы провели всесторонний технический аудит. В результате было принято решение о реализации комплексной программы по обеспечению надёжного электроснабжения Чеченской Республики», — цитирует главу «Россетей» газета «Известия».
На первом этапе в ремонт энергообъектов республики вложат более 342 млн рублей.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области около 13 тыс. человек остались без света.