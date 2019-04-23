«Россети» выделят около 19 млрд рублей на энергоснабжение Чечни

Компания «Россети» до 2024 года выделит 18,8 млрд рублей на повышение надёжности энергоснабжения Чечни. Об этом договорились чеченский лидер Рамзан Кадыров и глава компании Павел Ливинский.

«Для получения объективной оценки состояния сетевого комплекса республики мы провели всесторонний технический аудит. В результате было принято решение о реализации комплексной программы по обеспечению надёжного электроснабжения Чеченской Республики», — цитирует главу «Россетей» газета «Известия».

На первом этапе в ремонт энергообъектов республики вложат более 342 млн рублей.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области около 13 тыс. человек остались без света.