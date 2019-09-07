На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

В городе Белореченск Краснодарского края более 30 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго.

РИА Новости

Отмечается, что утром 7 сентября в связи с повреждением отключены линии электропередачи 110 кВ «Белореченская тяговая — Очистные сооружения» и «Центральная — Северная» с отпайками (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»). «Без электроснабжения остались бытовые потребители АО «НЭСК-электросети» в городе Белореченске (около 30 700 человек). Мощность отключённых потребителей 7,8 МВт», — говорится в сообщении ведомства. В конце августа, специалисты ликвидировали аварию, которая привела к тому, что около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии.