На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества

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В городе Белореченск Краснодарского края более 30 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Минэнерго.
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
  • РИА Новости

Отмечается, что утром 7 сентября в связи с повреждением отключены линии электропередачи 110 кВ «Белореченская тяговая — Очистные сооружения» и «Центральная — Северная» с отпайками (ДЗО ПАО «Россети» — ПАО «Кубаньэнерго»).

«Без электроснабжения остались бытовые потребители АО «НЭСК-электросети» в городе Белореченске (около 30 700 человек). Мощность отключённых потребителей 7,8 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

В конце августа, специалисты ликвидировали аварию, которая привела к тому, что около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии.

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