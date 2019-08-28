В Якутии восстановили электроснабжение для 87 тысяч человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает ПАО «Якутскэнерго».
«Энергетики «Западных электрических сетей» полностью восстановили электроснабжение вилюйской группы районов Якутии, прерванное 28 августа 2019 года... вследствие срабатывания защиты и отключения трансформатора 2Т подстанции 220 кВ «Сунтар», — указывается в заявлении.
Для обеспечения электроснабжения персонал Сунтарского РЭС оперативно ввёл в работу трансформатор 1Т.
Ранее около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии из-за отключения трансформатора.
17 августа тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина.