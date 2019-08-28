Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии
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«При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2», — цитирует РИА Новости материалы Минэнерго России.
Отмечается, что мощность отключённых потребителей составляет 21 МВт.
Без электричества остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов, предприятия местной промышленности.
«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — указано в тексте.
17 августа тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина.