Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии

Около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии из-за отключения трансформатора.

globallookpress.com

«При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2», — цитирует РИА Новости материалы Минэнерго России. Отмечается, что мощность отключённых потребителей составляет 21 МВт. Без электричества остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов, предприятия местной промышленности. «Ведутся аварийно-восстановительные работы», — указано в тексте. 17 августа тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина.