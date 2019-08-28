Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии

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Около 87 тыс. человек остались без электричества в Якутии из-за отключения трансформатора.
Около 87 тысяч человек остались без электричества в Якутии
  • globallookpress.com

«При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2», — цитирует РИА Новости материалы Минэнерго России. 

Отмечается, что мощность отключённых потребителей составляет 21 МВт.

Без электричества остались бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов, предприятия местной промышленности. 

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — указано в тексте. 

17 августа тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина.

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