Около 70 тысяч жителей Якутии остались без света
- РИА Новости
Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах (около 69 тыс. человек). Мощность отключённых потребителей — 7 МВт», — говорится в докладе.
Сообщается, что для обеспечения людей электричеством были подключены дизельные электростанции. На месте аварии ведутся восстановительные работы.
В энергокомпании «Русгидро» заявили РИА Новости, что причиной нарушения электроснабжения стали гроза и сильный ветер.
Как сообщает Newstracker.ru, дожди с грозами прогнозируются на территории некоторых районов Ставропольского края в четверг, 18 июля.