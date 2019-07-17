Около 70 тысяч жителей Якутии остались без света

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Отключение линии электропередач на участке Сунтар — Вилюйск в республике Саха оставило без электричества 69 тыс. человек.
Около 70 тысяч жителей Якутии остались без света
  • РИА Новости

Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Сунтарском, Вилюйском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах (около 69 тыс. человек). Мощность отключённых потребителей — 7 МВт», — говорится в докладе.

Сообщается, что для обеспечения людей электричеством были подключены дизельные электростанции. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

В энергокомпании «Русгидро» заявили РИА Новости, что причиной нарушения электроснабжения стали гроза и сильный ветер.

Как сообщает Newstracker.ru, дожди с грозами прогнозируются на территории некоторых районов Ставропольского края в четверг, 18 июля.

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