Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
«Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Сахалинской области.
Уточняется, что основной удар стихии пришёлся на западное побережье Сахалина.
«Развернуты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.
По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, 17 августа дожди, местами сильные (50 мм осадков и более за 12 часов) ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области.
Ранее в Японии в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на запад страны, пострадали по меньшей мере 49 человек.