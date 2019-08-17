Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Короткая ссылка
Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.

«Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Сахалинской области. 

Уточняется, что основной удар стихии пришёлся на западное побережье Сахалина.

«Развернуты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, 17 августа дожди, местами сильные (50 мм осадков и более за 12 часов) ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области.

Ранее в Японии в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на запад страны, пострадали по меньшей мере 49 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить