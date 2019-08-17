Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.

«Тропический шторм заявил о себе на острове сильным ветром порывами более 30 метров в секунду», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства Сахалинской области.

Уточняется, что основной удар стихии пришёлся на западное побережье Сахалина.

«Развернуты аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

По прогнозу Сахалинского управления Росгидромета, 17 августа дожди, местами сильные (50 мм осадков и более за 12 часов) ожидаются на территории Курильского и Южно-Курильского районов Сахалинской области.

Ранее в Японии в результате тайфуна «Кроса», обрушившегося на запад страны, пострадали по меньшей мере 49 человек.