Нарушенное ветром электроснабжение четырёх областей России восстановили

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В Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и Карелии восстановили электроснабжение, нарушенное штормовым ветром в ночь на 19 декабря.
Нарушенное ветром электроснабжение четырёх областей России восстановили
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы завершены в четверг, 19 декабря, в 21:12 в Новгородской области, в 23:15 — в Псковской, в 21:40 — в Ленинградской.

По данным пресс-службы МЧС по Республике Карелия, в населённых пунктах Пряжинского района электроснабжение восстановили в 20:45.

Ранее стало известно о восстановлении электроснабжения основной сети, которое было нарушено в ночь на 19 декабря, в Тверской области.

Сообщалось, что около 30 тыс. человек остались без света после шторма в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

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