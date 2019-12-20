В Тверской области восстановлено электроснабжение основной сети, которое было нарушено в ночь на 19 декабря.

«Основная сеть, непосредственно влияющая на энергоснабжение потребителей Тверского региона, полностью введена в работу», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что причиной нарушения энергоснабжения был шквалистый ветер.

Более 200 аварийных бригад были привлечены к работам по устранению последствий нарушения электроснабжения.

Ранее стало известно, что около 30 тыс. человек остались без света после шторма в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.