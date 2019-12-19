Около 30 тысяч жителей ряда областей России остались без света из-за шторма

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Около 30 тыс. человек остались без света после шторма в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, передаёт Интерфакс со ссылкой на Минэнерго России.
Около 30 тысяч жителей ряда областей России остались без света из-за шторма
  • РИА Новости

Массовые нарушения электроснабжения произошли в ночь на четверг, 19 декабря.

В частности, в Ленобласти неполадки затронули около 13,9 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечены 173 бригады.

В Новгородской области без света оказались порядка 8,4 тыс. потребителей. В аварийно-восстановительных работах задействовали 86 бригад.

В Псковской области непогода оставила без электричества примерно 6,2 тыс. человек. К ликвидации последствий привлекли 130 бригад.

Ранее Пятый канал сообщал, что Петербург и Ленинградская область оказались в зоне сильного шторма.

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