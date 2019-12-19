Петербург и Ленинградская область оказались в зоне сильного шторма
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В десятках дворов оборваны линии электропередачи.
Поезд «Ласточка», следовавший из Пскова в Петербург, был задержан из-за ураганного ветра.
По причине угрозы наводнения были закрыты створки дамбы — уровень воды в Финском заливе поднялся выше двух метров. Несмотря на меры предосторожности, в Сестрорецке затоплены улицы, и вода продолжает прибывать.
По прогнозам синоптиков, циклон продержится в регионе до полудня.
19 декабря «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщали об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге.