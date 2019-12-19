Петербург и Ленинградская область оказались в зоне сильного шторма

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигали 28 м/с, сообщает Пятый канал.

В десятках дворов оборваны линии электропередачи.

Поезд «Ласточка», следовавший из Пскова в Петербург, был задержан из-за ураганного ветра.

По причине угрозы наводнения были закрыты створки дамбы — уровень воды в Финском заливе поднялся выше двух метров. Несмотря на меры предосторожности, в Сестрорецке затоплены улицы, и вода продолжает прибывать.

По прогнозам синоптиков, циклон продержится в регионе до полудня.

19 декабря «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС сообщали об ухудшении погоды в Санкт-Петербурге.