В Приморском крае почти 18 тысяч человек остались без электричества

Короткая ссылка
В городе Арсеньеве Приморского края почти 18 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии.
В Приморском крае почти 18 тысяч человек остались без электричества
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Уточняется, что изначально аварийная ситуация стала причиной отключения электроэнергии в домах почти 54 тыс. жителей города, но после подачи напряжения по резервным линиям электричество вернулось в дома большей части потребителей.

«Без электроснабжения остаются около 17 700 человек», — говорится в сообщении.

Ранее около 90 тыс. потребителей Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чечни остались без электроснабжения из-за аварии.

12 января сообщалось, что энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить