В Приморском крае почти 18 тысяч человек остались без электричества

В городе Арсеньеве Приморского края почти 18 тыс. человек остались без электроэнергии из-за аварии.

Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Уточняется, что изначально аварийная ситуация стала причиной отключения электроэнергии в домах почти 54 тыс. жителей города, но после подачи напряжения по резервным линиям электричество вернулось в дома большей части потребителей.

«Без электроснабжения остаются около 17 700 человек», — говорится в сообщении.

Ранее около 90 тыс. потребителей Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чечни остались без электроснабжения из-за аварии.

12 января сообщалось, что энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.