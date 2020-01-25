Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Чечне

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Около 90 тыс. потребителей Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов Чечни остались без электроснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в Ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго России.
Около 90 тысяч человек остались без электроснабжения в Чечне
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«25 января в 11:48 на ПС 110 кВ «Цемзавод» из-за снижения давления масла в высоковольтном вводе фазы «В» отключён трансформатор Т-1. По согласованию с администрацией Итум-Калинского, Шатойского и Веденского районов от электроснабжения отключены бытовые потребители (около 90 000 человек)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 13:10 после устранения проблемы снабжение в отключённые районы подано.

12 января сообщалось, что энергетики устранили последствия аварии, которая оставила без электричества около 65 тыс. человек в пяти районах Якутии.

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