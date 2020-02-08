Около 84 000 человек остались без электроснабжения в Чечне

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Почти 84 тыс. человек остались без электроснабжения в Чечне из-за аварии, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Минэнерго России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители города Грозного, Гудермеса, Аргуна и 51 населённого пункта Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов (около 83 800 человек)», — говорится в справке-докладе ведомства.

В Минэнерго уточнили, что причиной аварии стали выпадение снега, метель и шквалистый ветер.

«К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады в составе 47 человек и 23 единиц специальной техники», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что энергетики восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана. 

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