В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за ошибок врачей

Короткая ссылка
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за ошибок врачей
  • РИА Новости

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжёлыми осложнениями, это более 70 тыс. человек в год», — цитирует Интерфакс его слова.

Мурашко привёл несколько примеров ошибок врачей, которые служат причиной летальных исходов. По его словам, ежегодно от использования лидокаина погибает не менее 25 человек в России.

Кроме того, неправильная эксплуатация медицинских каталок для скорой помощи приводит к гибели или тяжёлым травмам одного или двух пациентов в год, подчеркнул глава ведомства.

«Поэтому я прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами», — сказал Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов в субботу.

Ранее глава Минздрава отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить