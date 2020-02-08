В Минздраве подсчитали число осложнений в год из-за ошибок врачей

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжёлыми осложнениями, это более 70 тыс. человек в год», — цитирует Интерфакс его слова.

Мурашко привёл несколько примеров ошибок врачей, которые служат причиной летальных исходов. По его словам, ежегодно от использования лидокаина погибает не менее 25 человек в России.

Кроме того, неправильная эксплуатация медицинских каталок для скорой помощи приводит к гибели или тяжёлым травмам одного или двух пациентов в год, подчеркнул глава ведомства.

«Поэтому я прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, качества медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами», — сказал Мурашко на заседании совета ректоров медицинских вузов в субботу.

Ранее глава Минздрава отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан.