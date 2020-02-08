Мурашко отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами

Российским врачам не хватает коммуникационных навыков для установления тесного контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

На заседании совета ректоров медицинских вузов Мурашко отметил, что при обучении врачей в России большое внимание, как правило, уделяется формированию классических профессиональных навыков, а универсальные компетенции — soft skills — отходят на второй план.

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее... Это рождает в том числе жалобы», — пояснил глава Минздрава России.

Он констатировал, что врачи часто не могут наладить общение с пациентами.

Ранее главный внештатный специалист-гериатр регионального Минздрава Игорь Лукьянов в беседе с РИА Новости Крым рассказал об открытии на полуострове спецкабинетов для помощи пожилым людям.