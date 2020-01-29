В Крыму рассказали об открытии спецкабинетов для помощи пожилым людям

Короткая ссылка
В Крыму начали функционировать 17 гериатрических кабинетов, специализирующихся на помощи пенсионерам.
В Крыму рассказали об открытии спецкабинетов для помощи пожилым людям
  • Pixabay

Как отметил в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист-гериатр регионального Минздрава Игорь Лукьянов, к марту число специализированных кабинетов достигнет 21.

По словам Лукьянова, суть гериатрической помощи заключается в выявлении и профилактике нарушений, связанных с психо-эмоциональной сферой пожилых людей.

«В пожилом возрасте велик риск переломов, которые очень трудно лечатся. Гериатр даст консультации родственникам, которые будут находиться рядом с пациентом, а в случае необходимости направит пенсионера к врачам узкого профиля: окулистам, ортопедам», — пояснил он.

Лукьянов также добавил, что крымские специалисты прошли обучение на базе Московского института имени Пирогова.

Ранее председатель комитета по социально-гуманитарным вопросам заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова в беседе с Nation News прокомментировала лидерство города в демографическом рейтинге России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить