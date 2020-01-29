В Крыму рассказали об открытии спецкабинетов для помощи пожилым людям

В Крыму начали функционировать 17 гериатрических кабинетов, специализирующихся на помощи пенсионерам.

Как отметил в беседе с РИА Новости Крым главный внештатный специалист-гериатр регионального Минздрава Игорь Лукьянов, к марту число специализированных кабинетов достигнет 21.

По словам Лукьянова, суть гериатрической помощи заключается в выявлении и профилактике нарушений, связанных с психо-эмоциональной сферой пожилых людей.

«В пожилом возрасте велик риск переломов, которые очень трудно лечатся. Гериатр даст консультации родственникам, которые будут находиться рядом с пациентом, а в случае необходимости направит пенсионера к врачам узкого профиля: окулистам, ортопедам», — пояснил он.

Лукьянов также добавил, что крымские специалисты прошли обучение на базе Московского института имени Пирогова.

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