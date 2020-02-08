Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах

Медбрата Сергея Вольфа из Кирова проверили на детекторе лжи после появления информации о якобы его причастности к убийству ветеранов, все обвинения были опровергнуты. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вчера вызвал всплеск пост о том, что якобы врач-анестезиолог отключает ветеранов войны от аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Этот пост вчера практически весь день висел в топе», — сказал министр во время заседания общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

По его словам, «кировские коллеги подняли всю документацию».

«Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи, и, когда всё опровергли, как в старой пословице, «ложечка нашлась, а осадочек остался». Потому что та новость ушла в топ, а (новость. — RT) о том, что никто не виноват, прозвучала внезапно», — цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователь на одном из форумов признался в убийстве пациентов. Он сообщил, что является медбратом-анестезистом и отключает пациентов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В качестве доказательств мужчина выложил фотографию с бейджем на имя Сергея Владимировича. Пользователи сети нашли сходства с Сергеем Вольфом из Кирова.

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений. Сам Вольф опроверг появившуюся информацию и обратился к Следственному комитету России с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.