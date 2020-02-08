Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах
- РИА Новости
«Вчера вызвал всплеск пост о том, что якобы врач-анестезиолог отключает ветеранов войны от аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Этот пост вчера практически весь день висел в топе», — сказал министр во время заседания общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».
По его словам, «кировские коллеги подняли всю документацию».
«Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи, и, когда всё опровергли, как в старой пословице, «ложечка нашлась, а осадочек остался». Потому что та новость ушла в топ, а (новость. — RT) о том, что никто не виноват, прозвучала внезапно», — цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что пользователь на одном из форумов признался в убийстве пациентов. Он сообщил, что является медбратом-анестезистом и отключает пациентов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
В качестве доказательств мужчина выложил фотографию с бейджем на имя Сергея Владимировича. Пользователи сети нашли сходства с Сергеем Вольфом из Кирова.
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений. Сам Вольф опроверг появившуюся информацию и обратился к Следственному комитету России с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.