Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов
- © РИА Новости/Алексей Сухоруков
Ранее в СМИ появилась информация, что пользователь на одном из форумов признался в убийстве пациентов. Он сообщил, что является медбратом-анестезистом и отключает пациентов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
В качестве доказательств мужчина выложил фотографию с бейджем на имя Сергея Владимировича. Пользователи сети нашли сходства с Сергеем Вольфом из Кирова.
«За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», — заявил Вольф в обращении в социальной сети «ВКонтакте».
Медицинский работник обратился к Следственному комитету России с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.
«Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», — добавил Вольф.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов.
Подробнее об инциденте — в материале RT.