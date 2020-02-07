Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов

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Анестезист Сергей Вольф из Кирова опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы причастности к убийствам ветеранов.
Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов
  • © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Ранее в СМИ появилась информация, что пользователь на одном из форумов признался в убийстве пациентов. Он сообщил, что является медбратом-анестезистом и отключает пациентов от аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В качестве доказательств мужчина выложил фотографию с бейджем на имя Сергея Владимировича. Пользователи сети нашли сходства с Сергеем Вольфом из Кирова.

«За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали в соцсетях и СМИ, меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуют СМИ», — заявил Вольф в обращении в социальной сети «ВКонтакте».  

Медицинский работник обратился к Следственному комитету России с просьбой доказать его невиновность и наказать тех, кто его оклеветал.

«Я очень прошу журналистов оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», — добавил Вольф.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов.

Подробнее об инциденте — в материале RT.

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