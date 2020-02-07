Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

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Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
  • РИА Новости

Как сообщалось, на одном из форумов «медбрат-анестезист» рассказал, что якобы убил более десяти пациентов, отключая аппарат ИВЛ. Интернет-пользователи вычислили анонимного автора по бейджу.

В Минздаве проинформировали, что Сергей Вольф, о котором идёт речь в публикациях, действительно работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн.

По словам самого работника, он не принимал участия в обсуждении на форуме. Кроме того, размещённые на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам медучреждения, сказали в министерстве.

«Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника», — говорится в сообщении.

Властями «инициирована тщательная проверка данного инцидента».

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