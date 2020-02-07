Обвиняемого в поджоге здания суда в Москве арестовали
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи Елены Абрамовой.
«Суд постановил, что ходатайство следствия о заключении Ибрагимова под стражу составлено в соответствии с требованиями закона, и избрал меру пресечения обвиняемому в виде ареста на срок до 6 апреля», — заявила судья.
Защита Ибрагимова заявила, что он полностью признал вину и готов сотрудничать со следствием. Также адвокат просил не арестовывать его подзащитного.
В ночь на 6 февраля в здании Никулинского районного суда, расположенного на западе Москвы, произошёл пожар из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.
СК сообщил о задержании двоих соучастников поджога, заказчика объявили в розыск.