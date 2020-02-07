Обвиняемого в поджоге здания суда в Москве арестовали

Пресненский суд Москвы постановил арестовать на два месяца уроженца Уфы Руслана Ибрагимова, который обвиняется в поджоге здания Никулинского суда Москвы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на решение судьи Елены Абрамовой.

«Суд постановил, что ходатайство следствия о заключении Ибрагимова под стражу составлено в соответствии с требованиями закона, и избрал меру пресечения обвиняемому в виде ареста на срок до 6 апреля», — заявила судья.

Защита Ибрагимова заявила, что он полностью признал вину и готов сотрудничать со следствием. Также адвокат просил не арестовывать его подзащитного.

В ночь на 6 февраля в здании Никулинского районного суда, расположенного на западе Москвы, произошёл пожар из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших нет.

СК сообщил о задержании двоих соучастников поджога, заказчика объявили в розыск.