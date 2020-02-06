Никулинский суд Москвы подожгли бутылкой с зажигательной смесью

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В пресс-службе МВД Москвы сообщили, что возгорание в Никулинском суде произошло из-за брошенной неизвестным бутылки с зажигательной смесью.
Никулинский суд Москвы подожгли бутылкой с зажигательной смесью
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте, в результате чего произошло возгорание в помещении», — сказал собеседник.

Уточняется, что по факту происшествия проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что в Никулинском суде Москвы произошёл пожар.

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