Никулинский суд Москвы подожгли бутылкой с зажигательной смесью
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте, в результате чего произошло возгорание в помещении», — сказал собеседник.
Уточняется, что по факту происшествия проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что в Никулинском суде Москвы произошёл пожар.