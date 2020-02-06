В Никулинском суде Москвы произошёл пожар

В здании Никулинского суда Москвы произошло возгорание.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Мадонну Кочину.

«Произошло возгорание на первом этаже суда. В настоящее время в суде работают сотрудники правоохранительных органов, причины устанавливаются», — сказала она.

Как указывает агентство со ссылкой на источник в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 кв. м, горела документация.

Собеседник также добавил, что причиной ЧП мог стать, по предварительным данным, умышленный поджог.

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