В Никулинском суде Москвы произошёл пожар
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Мадонну Кочину.
«Произошло возгорание на первом этаже суда. В настоящее время в суде работают сотрудники правоохранительных органов, причины устанавливаются», — сказала она.
Как указывает агентство со ссылкой на источник в оперативных службах, площадь возгорания составила 2 кв. м, горела документация.
Собеседник также добавил, что причиной ЧП мог стать, по предварительным данным, умышленный поджог.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в здании склада.
В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.