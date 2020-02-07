Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск

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Следователи задержали двоих соучастников поджога Никулинского суда Москвы, заказчик объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск
  • РИА Новости

Как отмечается, все подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки.

«Двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Умышленное уничтожение имущества, совершённое из хулиганских побуждений».

В ночь на 6 февраля в здании райсуда на западе Москвы произошло возгорание из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал.

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