Заказчик поджога Никулинского суда Москвы объявлен в розыск

Следователи задержали двоих соучастников поджога Никулинского суда Москвы, заказчик объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

Как отмечается, все подозреваемые были установлены в кратчайшие сроки.

«Двое мужчин 1993 и 1979 годов рождения задержаны. Непосредственный заказчик объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Фигурантам предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Умышленное уничтожение имущества, совершённое из хулиганских побуждений».

В ночь на 6 февраля в здании райсуда на западе Москвы произошло возгорание из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал.