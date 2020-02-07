В ЦОДД заявили о снижении числа жертв ДТП в Москве

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о снижении числа погибших в ДТП в Москве с 2010 года почти в два раза.
В ЦОДД заявили о снижении числа жертв ДТП в Москве
  • РИА Новости

«С 2010 года удалось снизить количество погибших в ДТП почти в два раза», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова заместителя руководителя ЦОДД Артура Шахбазяна.

Вместе с тем он сообщил о росте по итогам 2019 года числа жертв ДТП с мототранспортом, такси, каршерингом, а также с участием детей.

«В прошлом году погибло на четыре мотоциклиста больше, чем год назад, а количество погибших при ДТП с такси увеличилось на семь человек», — пояснил Шахбазян.

При этом, по его словам, три четверти всех ДТП со средствами индивидуальной мобильности, например самокатами, произошли с несовершеннолетними.

В декабре в Подмосковье сообщили о снижении смертности в ДТП на 14% в 2019 году.

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